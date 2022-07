Histórico relator, José Pepe Ormazabal, ve un futuro negro en Universidad de Chile y lanza una bomba: "No me extrañaría si Diego López renuncia"

Universidad de Chile sucumbió en el Estadio Fiscal de Talca ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, compromiso en donde los azules sufrieron con la fragilidad en defensa y vieron cómo nuevamente el Cacique se quedó con el compromiso más importante del balompié nacional.

El equipo de Diego López sufrió con las bajas en la previa al encuentro, pero dentro del partido fue capaz de igualar las acciones en la primera mitad. En el segundo tiempo, Colo Colo impuso su lugar en la tabla, le pasó por arriba y lo terminó superando por 3-1.

José Pepe Ormazabal, histórico relator del fútbol chileno y de Radio Agricultura, habló en exclusiva con Bolavip Chile sobre el encuentro entre albos y azules y lamentó profundamente la actualidad del cuadro azul.

La U vuelve a complicarse en la parte baja de la tabla. | Foto: Agencia UNO

“Es realmente lamentable. Yo pensé que hoy día era el momento… ¿Qué argumentos tengo yo para decir eso? Pero tenía fe porque tenía seis formados en casa y era el momento para mostrar algo, para destaparse”, dijo en el arranque.

Ormazabal complementó diciendo que “Por jerarquía ganaba Colo Colo, por todo, pero por formados en casa, por ímpetu de la juventud pensé que iba a sacar el partido en adelante. En el segundo tiempo fue una lástima la parte defensiva, a contar del segundo gol la U muere”.

‘Pepe’ lanzó una bomba sobre lo que puede venir en el futuro para la U, asegurando que “Es un momento complejo, no me extrañaría si Diego López dijera que renuncia, porque con este equipo nada asegura que la U se va salvar libremente del descenso, está a tres puntos y uno ve lo que viene; Unión Española, Curicó y Universidad Católica…”.

En el cierre, el relator se queda sin palabras para describir la actualizar del Romántico Viajero: “Es realmente lamentable, estoy muy preocupado, he seguido la campaña y creo que este año está más negro que el año pasado en cuanto a plantel, lamentablemente hay lesiones también. No tengo ningún rayito de sol que me indique que la U lo va pasar bien de aquí en más. Era el momento de dar el golpe, no se pudo y son momentos muy complejos”, remató.