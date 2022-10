Horacio Rivas le sale al cruce a Ariel Holan por encare a Miranda: "Preocúpate de tu equipo que no ha ganado"

Cuando se consumó la claisficación de Universidad de Chile eliminando a Universidad Católica, Ariel Holan se acercó a Sebastián Miranda y le señaló que siempre lo mejor es ganar o perder en cancha y que ellos no se pueden involucrar en otros temas, en clara alusión a la postura que tomó la U tras la agresión que sufrió Martín Parra.

El mundo azul no se la dejó pasar al trasandino técnico de la UC y la mayoría con un dejo de molestia. Horacio Rivas, en conversación con Bolavip mostró sus argumentos en dos partes, primero aconsejando a Miranda y luego con toda la artillería a Holan.

"La única crítica que yo le podría hacer a Sebastián Miranda a quien le tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero creo que hay cosas que no se pueden permitir, no necesitamos predicadores. Usted debe pensar que Manuel Pellegrini estuvo tres años en Argentina y salió dos veces campeón y nunca salió a hablar ni a criticar ni a los árbitros, ni a los entrenadores y tenemos que aceptar que cualquier venga a criticar", sostuvo Rivas.

El abrazo de Holan y Miranda antes del partido (Agencia Uno)

La situación no quedó ahí y fue entonces que Carepato le indicó al entrenador de la U que no se deje pisotear por nadie. "Mi crítica es por no haber reaccionado. Aquí es lo que faltó un poco tener la vivencia del club, que estás en un equipo grande y que nadie te puede venir a pisotear y a pasar por encima como lo quiso hacer Holan. Con la de simpatico, con la del argentino que creen que pueden venir a cambiar todo".

Pero la artillería venía hacia Holan y Rivas fue duro con el estratega de la franja. "Lo primero que le hubiese dicho a Holan es 'preocúpate de tu equipo que no ha ganado. Que antes de venir a preocuparte de nosotros, o sea venir a decir que ganaste de boquilla es la mentira más grande que hay, si acá el más perjudicado fue la U', no había por donde no agarrarse de esta situación".

ver también Rebeca Fernández mejora del golpe sufrido y no está descartada para el lunes

Para finalizar, el histórico jugador de la U comentó que "todo extranjero que viene a Chile, se le respeta porque si son aporte, bienvenido sea, pero si vienen a predicar, no queremos predicadores", concluyó Rivas.