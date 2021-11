Universidad de Chile está a días de jugar uno de los partidos más importantes de su historia cuando reciba en El Teniente a Unión La Calera el domingo a las 18:00 con la obligación de ganar para dejar atrás el apremio de irse a Primera B.

El mundo azul está preocupado y por eso en Bolavip conversamos con Horacio Rivas, ex jugador de la U que formó parte del plantel azul que descendió en el Torneo 1988.

"Hay que ser conscientes que sigue dependiendo de nosotros, el plantel debe asumir un rol más protagónico, de mayor responsabilidad", afirma.

Carepato, le pasa una repasada a Yonathan Andía. "Alguien dijo que no era un partido de vida o muerte, lo digo por uno de los jugadores, sí es un partido de vida o muerte, está claro que nadie se va a morir, pero es un partido de vida o muerte por todo lo que significa, hay mucha gente alrededor de este club, muchas situaciones que se pueden conjugar y que pueden resultar negativas", argumentó.

Rivas no se cansa y vuelve a decir que "los jugadores tienen una responsabilidad gigantesca, no pueden dejar pasar esta oportunidad de terminar el campeonato de buena forma, ya está bueno, asumir el rol protagónico de principio a fin".

Consultado respecto a si este equipo se parece al que descendió en 1988, el ex defensa cuenta que "no es bueno hacer comparaciones, sólo quiero tocar el tema del orgulllo deportivo, todos saben que cuando vivimos esta situación, lo vivimos en las últimas fechas y lamentablemente no supimos contrarrestrar todo lo que se vino, independiente de lo que pasó en los otros partidos, esto es diferente, hace rato que la U no ha tenido buen rendimiento".

Para el final, Horacio Rivas no se cansa, y repite que "la responsabilidad es de los jugadores, quiero que me disculpes por lo repetitivo, pero es el momento en que demuestren porque están en la U, y todo el que se ponga la camiseta ese domingo debe saber que tiene la obligación de dejar al club en primera".