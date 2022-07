Horacio Rivas es un exfutbolista de Universidad de Chile que disfrutó la victoria frente a Unión La Calera del pasado sábado. Una instancia en la cual el defensor y conocedor del puesto con la camiseta bullanguera, se deshizo de elogios para el zaguero central Bastián Tapia.

Durante una conversación exclusiva con Bolavip Chile, el exfutbolista destacó al defensor juvenil por su actuación deportiva, por como comandó el partido y por la calidad humana que tiene el futbolista, a quien dio a conocer como uno de los próximos líderes de la nueva patrulla de Universidad de Chile.

“Los otros casos son los de Osorio (Darío), el mismo Morales (Marcelo), lo de Bastián (Tapia) que me deja muy contento no por el gol para dejarlo en claro, me deja contento por la persona. Yo tengo claro que él va a ser una persona muy importante y que será una persona que terminará provocando”, comenzó señalando.

Pero eso no fue todo, debido a que también contempló que “Él está encaminado a eso y creo que lo irá consiguiendo partido a partido, si bien son pocos los partidos que ha jugado todavía, pero de los que ha jugado ha sido una pieza importante. Lo conozco y sé que tiene completamente asumido que tiene que responsabilizarse del rol que tiene dentro del arco”.

Bastián Tapia le dio el triunfo a Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

Fue en esta misma línea, donde el exfutbolista agregó que “Este es un gol demasiado importante, no me cabe duda que lo tomará de una manera como es él; un muchacho responsable, consciente, un muchacho que sabe perfectamente sus condiciones, sus virtudes y hacia donde tiene que enfocarse para ir corrigiendo los defectos que también es importante tenerlo en claro”.

Finalmente, respecto al defensor, expresó que “Yo las veces que he estado con él, me parece que hace un llamado a consolidarse rápidamente y que empiece a liderar esta nueva patrulla de la U”.

Queda triste en la forma que salió Hernán Galíndez

Uno de los temas a considerar esta semana en Universidad de Chile fue la salida del portero ecuatoriano Hernán Galíndez, quien finalmente llegó a un acuerdo con el club para concretar su salida de la institución y que dejó varios mensajes al respecto como despedida.

“Es triste. Triste porque hay un par de cosas que son importantes y que tengo claro. Las personas para que estén bien en un lado tienen que estar cómodas. Si bien es cierto que Galíndez (Hernán) llegó en un momento que había mucho fervor alrededor y se trataba de consolidar su llegada, pero también su llegada se generó con otro tipo de gente, otra gerencia y personas que no estaban a la altura de la U, salieron de la U y él quedó demasiado naufrago”.

Además, señaló que “Se sintió un poco solo, solitario. Yo con esto no lo estoy criticando, ni atacando, solo quiero decir que no estaba cómodo, no se sentía cómodo. A lo mejor no fueron buenos comentarios los que hubo, fueron desmedidos. La U no es un equipo así y la hinchada no es así. Se critica la situación y la forma en la que sale. Ojalá pueda seguir contribuyendo su carrera y lo haga de buena forma”.