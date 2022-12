Cristopher Toselli llegará a la Universidad de Chile y defenderá a su cuarto equipo en el fútbol chileno. Durante su carrera, además, el formado en la Universidad Católica fue a México para jugar en el Atlas -sin mayor éxito- y despuntó con su nivel en Central Córdoba de Argentina. Hulk, con paso por La Roja, será azul y fue blindado por un ex cruzado, Patricio Toledo.

El ex meta de la franja, quien hace poco quedó sin trabajo en Audax Italiano, contestó el llamado de Bolavip Chile entregando todo su apoyo a Toselli, quien tendrá que pelear por un puesto de titular ante Cristóbal Campos Véliz, quien es el dueño de la portería universitaria.

"Siempre dije que Cristopher iba a ser uno de los grandes arqueros acá en Chile (...) Después que sufrió la lesión en una de sus rodillas no volvió a ser más el Toselli que todos pensamos. Anduvo deambulando en algunos equipos en México y acá en Chile. Lamentablemente, no hizo una buena campaña (...) Para la U, me parece que es un jugador con experiencia", dijo.

Además, el Pato siguió con su opinión manifestando que "creo que le puede dar muy buenos resultados a la U con su personalidad y su manera de atajar. Me parece que va es una gran oportunidad de mostrar que él es un buen arquero del fútbol chileno".

Cristopher Toselli atajará en la U durante 2023 (Agencia Uno)

Toselli tiene claro que tendrá que remarla para ser el dueño del arco azul. A pesar de su pasado de multicampeón en la Católica, Pato Toledo sabe que el profesionalismo ayuda a soslayar y dejar atrás ese pasado que tuvo Hulk en la franja.

"Eso era antes. 30 ó 40 años atrás era impensado que un jugador de la U, Colo Colo o Católica transitara entre los mismos equipos. El profesionalismo de los jugadores le da la posibilidad de actuar en cualquier equipo, más allá de los ídolos indiscutibles. A Johnny (Herrera) no me lo hubiese visto nunca en Colo Colo o a Esteban Paredes nunca jugando en la U. Hoy, el profesionalismo le gana un poco al mito de no poder jugar en el equipo rival de toda su vida. No debería tener problema", agregó Toledo.