Luego de que Huachipato asegurara su permanencia en Primera División al ganarle el repechaje a Deportes Copiapó, los jugadores Ignacio Tapia e Israel Poblete sellaron su paso a Universidad de Chile.

El central de 23 años tuvo citaciones en la selección chilena con Juan Antonio Pizzi, Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, sin llegar a jugar un partido por los puntos, pero esta reseña fue suficiente para que Luis Roggiero pusiera sus ojos sobre él concretando su llegada a la U.

Tapia ha sido titular con los tres entrenadores que ha tenido el cuadro azul: Santiago Escobar, Sebastián Miranda y Diego López. El equipo en general no ha experimentado un buen rendimiento y el defensa ha sido uno de los más criticados y el nacido en Concepción confiesa en conversación con Bolavip aceptar lo que se habla de él, pero, reconoce que hay un agravante.

"Sí, se me carga la mano porque vengo de Huachipato. Hay muchas críticas por esa razón y a veces las creo injustas, porque son temas que no me incumben. Son temas de otras personas. Yo vine aquí para sumar, para darlo todo por el equipo y si soy criticado por mi rendimiento voy a dar más para cambiar esa situación. Por eso creo que es un poco injusto que me critiquen por cosas de otras personas", afirmó.

La relación Huachipato - Universidad de Chile, donde el propio presidente acerero Victoriano Cerda ha tenido que salir a desmentir varias veces que tiene vínculos con la propiedad de Azul Azul, de alguna forma ha afectado a Ignacio Tapia.

Ignacio Tapia cree que le cargan la mano por venir de Huachipato (Agencia Uno)

De todos modos, el defensor hace frente a los comentarios sobre su rendimiento, asegurando que "las críticas siempre van a estar. Creo que como siempre lo digo hay que tomarlo de la mejor forma posible. Sacar lo bueno de cada crítica, obviamente de las que se puede porque hay algunas muy mala leche y esa uno no las pesca, porque pueden afectar mucho más. Intento sacar lo mejor de las críticas constructivas".

No obstante lo anterior, Nacho anuncia que está bien de cabeza pese a todo. "Yo creo que es algo que se trabaja, porque a todo jugador le afecta da lo mismo como sea el comentario. Me considero fuerte, mentalmente pero que todavía tengo margen para mejorar ene ese sentido", indicó.

El central aclara eso sí, que una cosa son las redes sociales y otra es la realidad, donde se ha sentido querido por el hincha azul. "Los que están presentes en el día a día, afuera del CDA o afuera del estadio tiran buena onda. Obviamente si las cosas andan mal tiran para apoyar y no para tirar más abajo. Pero siempre he tenido ese apoyo de la gente que está en el día a día", afirma.

Consultado derechamente como define su año en la U, Tapia responde que "creo que he ido de menos a más, agarrando más confianza. Creo que al principio tuve un momento de adaptación que era muy irregular, pero ya con el buen trabajo que hemos tenido como plantel y con el nuevo cuerpo técnico, creo que nos hemos visto más ordenado y eso me ha permitido agarrar más confianza".

Para el final, el zaguero confiesa que los referentes del camarín funcionan y lo han apoyado en las malas. "Como han vivido esto, algunos en más de una ocasión, en ese sentido te van guiando. Que uno no tiene que tomar mal las críticas, algunos te dicen que no hay pescarlas, seguir adelante, seguir trabajando y en ese sentido te ayudan, porque a veces uno es criticado y busca ayuda en un compañero que haya pasado por eso, también", indica.