El fichaje de Marcelo Díaz en Universidad de Chile está lejos de acabar, esto porque la dirigencia de Azul Azul todavía no ha tomado una decisión sobre este tema, el cual ha generado el malestar de los hinchas de la U, quienes quieren ver al campeón de la Copa Sudamericana vistiendo la camiseta azul.

Igor Ochoa, panelista de Al Aire Libre, se fue en picada en contra de Azul Azul por el tiempo que se ha tomado la concesionaria en decidir si fichar o no a "Carepato" Díaz.

Díaz está a la espera de una resolución de AA | Foto: Agencia Uno

"Yo creo que ya es un destrato de Azul Azul hacia Marcelo Díaz, él es un jugador relevante en la U. Cinco minutos de él son más que muchos que han hecho varios que han estado en la U, estos últimos años", aseveró el comunicador.

"Yo creo que Marcelo Díaz merece al menos la consideración de decirle claramente que si o que no y el que toma le determinación se hace responsable, pero no pueden tenerlo de que si y que no, no corresponde. Esta gente debe entender que hay jugadores que hicieron mucho por el club y merecen por lo menos la sinceridad. Lo tienen como en una pieza de espera de segunda mano", añadió.

Por último, remarcó que "yo no negocio y no manejo las platas, pero este asunto lleva tres semanas...Terminenla, ya está bueno ya", sentenció un ofuscado Ochoa.

Recordar que Díaz está con el pase en su poder tras terminar su contrato con Libertad de Paraguay, club donde disputó 25 encuentros y dio 1 asistencia.