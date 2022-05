En 2017 ocurrió una situación que podría no tener importancia, pero en estos días la forma en que te manejas en redes sociales, puede marcar mucho, y es lo que le ocurrió a Iván Rozas, jugador formado en Universidad de Chile que no tuvo mejor idea luego de que los azules perdieran un clásico ante Colo Colo, que darle like a una imagen que subió Iván Morales donde aparecía festejando junto a Esteban Paredes y Jaime Valdés.

Este "me gusta" generó una molestia generalizada en la hinchada de la U que terminó por sepultar la carrera en los azules de uno de sus canteranos más prometedores y que luego de salir a préstamo varias veces, terminó partiendo definitivamente del club universitario.

En conversación con Deportes13 el actual mediocampista de Ñublense recuerda el hecho con tristeza. "En ese tiempo me afectó demasiado porque vivía solo en Santiago, tenía mi familia lejos, tenía 19 años en ese entonces y cuando hice eso fue por inercia, no me di cuenta. Yo no quería dar el like, estaba en Instagram y lo hice sin querer", comienza su relato.

Agregando que "me acuerdo que estaba en mi departamento durmiendo y cuando despierto y veo mi celular tenia muchos mensajes. Me insultaban, me decían que me iban a matar, que era de Colo Colo".

La foto que se transformó en polémica luego del Like de Iván Rozas (Instagram)

Rozas da cuenta que "yo me crié en la U, llegué a los 13 años, todo el esfuerzo que hice para que en un día se rompiera. Eso me afectó demasiado, la gente se fue encima de mi pensado que yo era hincha de otro club por algo que a cualquiera le puede pasar. Las redes sociales te exponen mucho".

ver también La U tiene su once para enfrentar a Huachipato

Para el final, se le consulta al futbolista si jugaría otra vez en Universidad de Chile. "La verdad nunca me he planteado la idea de volver a la U, porque nunca me imaginé salir de esa manera, dejando de jugar, por cosas extra futbolísticas, por unos megusta. Nunca me imaginé salir por algo nada que ver, pero si el día de mañana se da la oportunidad obviamente voy a volver porque le tengo mucho cariño a la institución, conozco a casi todos los funcionarios del club, entonces volvería feliz si se da la opción", cerró.