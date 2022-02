El histórico jugador de La Roja y ex Universidad de Chile habló sobre las constantes críticas que recibía por parte de los hinchas del Romántico Viajero.

Hace unos días, el histórico jugador nacional Jean Beausejour anunciaba su retiro del fútbol profesional, todo tras sus pasos por Universidad Católica, Colo Colo, Universidad de Chile, West Bromwich Albio y la Selección Chilena, entre otras camisetas que vistió.

Ya más tranquilo, fue el propio ex lateral quien conversó con La Tercera acerca de su paso por la Universidad de Chile, club donde los hinchas lo criticaron por su pasado en el Cacique y por su bajo rendimiento con la camiseta azul.

"Hay que separar a la crítica especializada del hincha medio termo, el hincha medio simio, que se va a guiar siempre por el resultado. Hay parámetros de medición de rendimiento que son muy palpables. Yo me mantuve siendo seleccionado desde mi vuelta a Chile, ininterrumpidamente, salvo en ese momento cuando deseo renunciar. E incluso renunciado después me vuelven a convocar. En la U jugué con todos los técnicos. Te puede gustar más o menos mi forma de jugar, pero los números están ahí. En lo colectivo no fue lo mejor", comenzó diciendo Bose.

"Sí, tuve partidos malos. No gané un clásico, son cosas que están ahí, son números. Pero siempre me he destacado por ser un jugador regular. Por algo estuve en la Selección todos estos años", agregó.

Además, tuvo palabras para los denominados "hinchas" que utilizan las redes redes sociales para criticar a diversos jugadores. "Cuando me dices las críticas de la gente...¿te refieres a la gilada de Twitter? Ese es un grupo minoritario. Pero ahí está. ¿Qué hacemos nosotros como medio? ¿Le damos espacio a esa muestra pequeñita de hinchas y hacemos que esos tengan la voz generalizada de todos? Hay datos objetivos en mi paso por la U. Están los resultados", detalló el ex Bicampeón con la Selección Chilena.

Finalmente, el futbolista dejó en claro que no le molestaban para nada las críticas que se le realizaba partido a partido. "Es algo que uno va aprendiendo y que te moldea el carácter. Los periodos de más crecimiento en mi carrera coincidieron con los momentos de más crítica. Mal o bien, siempre di la cara", sentenció.