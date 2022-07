Jean Beausejour, ex jugador de Universidad de Chile y actual panelista de Los Tenores, reveló las implicancias que tiene para equipos como la U no tener estadio propio y lo comparó con la Universidad Católica.

Siguen las repercusiones acerca del partido entre Universidad de Chile y Ñublense por el Campeonato Nacional, el cual se iba a llevar a cabo en el Estadio Santa Laura, pero finalmente por las lluvias que afectaron a nuestro país y el estado del césped del recinto de Independencia, el encuentro se llevará a cabo en Valparaíso.

Jean Beausejour, ex jugador del Romántico Viajero, dio a conocer en ADN Deportes su parecer acerca de las consecuencias que la U no tenga estadio propio.

"Te condiciona. Hay un punto que te condiciona. El estar permanentemente cambiando de localía. El no asumir un estadio como propio te va condicionando. No es lo ideal", comenzó diciendo el ex lateral azul.

"Es más, es una opinión muy personal, incluso la distancia en títulos con respecto a sus rivales de toda la vida de la U sería muy distinto si tuviera un estadio propio", añadió el actual panelista del programa Los Tenores.

La U los últimos meses ha deambulado por varios estadios | Foto: Agencia Uno

Para concluir, afirmó "el mejor ejemplo es Católica. Empezó a jugar los clásicos en San Carlos de Apoquindo y acortó brechas con respecto a sus pares de equipos grandes. Entonces obvio que tener una casa, ojalá propia. Pero si es que no es propia que sea permanente, te ayuda a tener un mejor desempeño", sentenció el Bicampeón de América.

Recordar que el partido entre la U y Ñublense está pactado para este domingo 17 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.