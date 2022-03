Solamente queda un día para ver una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre la Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Monumental. El estratega colombiano Santiago Escobar comienza a delinear lo que será la formación azul para poder romper la mala racha de 21 años sin conseguir un triunfo en el recinto de Macul.

Uno de los objetivos de la llegada de Escobar a la U es darle tiraje a la cantera del Romántico Viajero y hay uno de los nombres que más llaman la atención del colombiano y es el de Bastián Tapia, zaguero central que ha sido titular en un compromiso del torneo nacional.

Uno de los que se refirió a la proyección que tiene Tapia en el fútbol chileno, fue Jean Beausejour. El actual panelista de ESPN FShow habló del central que asoma como titular en el esquema de Escobar ante el Cacique.

"En el caso de Bastián Tapia, un jugador que conozco y ha estado practicamente en todas las selecciones menores de Chile, uno avisora que debería tener una buena carrera. Me gustaría que no fuera la oportunidad", comenzó diciendo el Bicampeón de América.

"Me recuerda mucho al caso de Lucas Alarcón que lo pusieron con la UC en una posición que no era la de él y ahora está buscando su oportunidad en La Serena", agregó el ex lateral de la U.

"Tapia es un muchacho que tiene mucha proyección y espero que pase lo que pase el domingo, ojalá pueda tener dos o tres partidos para tener una evaluación de él más general", cerró.