Caso curioso el de Álvaro Brun en Universidad de Chile. Llegó a principio de año luego de que Luis Roggiero no pudiera cerrar las contrataciones de Federico Lértora y Emmanuel Ojeda (terminó llegando igual en la segunda parte del año) ilusionando con convertirse en el patrón del mediocampo, algo que no sucedió.

Hubo dudas respecto a si se iba a respetar el vínculo con el uruguayo cuando terminó la primera rueda, pero Diego López lo confirmó y le dio una oportunidad de jugar como central ante O'Higgins luego de la lesión de Nery Domínguez.

Precisamente como zaguero el uruguayo ha hecho buenos partidos, pero tiene un récord difícil de alcanzar, de tres partidos jugando en esa posición, fue expulsado en dos, ante los rancaguinos y ante Curicó Unido.

Frente a Cobresal, el charrúa volvió a ser titular mostrando buenos pasajes y así lo cree Jean Beausejour, que además lamenta el que no pueda estar ante Universidad Católica.

Álvaro Brun fue expulsado ante Curicó Unido y se perderá el clásico universitario (Agencia Uno)

"Qué lastima que haya sido expulsado (ante Curicó), porque las veces que se requiere como central responde y sobre todo con Bastián Tapia", afirmó.

En relación al partido contra Cobresal por Copa Chile, el Bose afirma que "tú me puedes decir la de (Juan Carlos) Gaete cuando pica en diagonal, pero esa me parece que es más responsabilidad de (Daniel) Navarrete que no acompaña el movimiento más que de los centrales. Para mí, uno de los que aprobó y viene aprobando de central es Brun".