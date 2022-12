El ex goleador de Universidad de Chile reconoce que el regreso del ex seleccionado nacional club había entregado un aire de calidad al equipo.

Universidad de Chile continúa trabajando bajo el mando de Mauricio Pellegrino y tener un 2023 plagado de éxito y con mejores actuaciones que en las últimas temporadas. El cuadro azul quiere dejar atrás las malas campañas en años anteriores y para aquello se está reforzando.

En esa línea, Joaquín Larrivey habló en ESPN FShow 360 Chile y fue consultado sobre la contratación del técnico argentino y de los refuerzos que han llegado al club. Sin embargo, no dejó pasar la chance para referirse al frustrado arribo de Marcelo Díaz.

"Me está gustando los jugadores que está incorporando. Sinceramente me hubiera gustado que hayan también incorporado a Marcelo Díaz, porque le hubiera dado otro salto de calidad, pero me está gustando los jugadores que están trayendo", aseguró el delantero.

No obstante, para el artillero trasandino es de todas maneras un gran mercado el que ha estado realizando la U y espera que se vea reflejado en cancha para que el equipo vuelva a pelear en la parte alta.

"Creo que son jugadores que le van hacer bien y ojalá que Pellegrino le dé esa identidad que el equipo necesita y sobre todo que le dé resultados y esté peleando donde la U y los hinchas merecen, que es allá arriba", cerró.