Tan solo un día queda para el duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido en Valparaíso, denominado como "La Final del Mundo". Nadie del mundo azul se quiere restar y hasta Joaquín Larrivey desde Italia, motiva a sus ex compañeros.

Joaquín Larrivey no olvida a la Universidad de Chile y envía arenga para sus ex compañeros, cuerpo técnico e hinchada

Las cartas ya están echadas y solo falta que llegue el miércoles, a las 15:30 para que se de inicio al partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido en Valparaíso que ha recibido el rótulo de "La Final del Mundo".

Y nadie de la familia azul se ha restado o no está al tanto de lo que ocurrirá mañana en el puerto y es que a nadie quiere que a la U le vaya mal y solo desean ganar para recuperar el optimismo y poder quedarse en primera división.

Desde Italia, Joaquín Larrivey dialogó con Bolavip y envió sentidas palabras de optimismo y fe para todos, sin distinción y espera que el resultado esperado pueda llegar.



El ex goleador azul no dudó en brindar todo el apoyo para sus ex compañeros y para el cuerpo técnico que lidera su amigo Diego López. "Mañana será un gran día para todos, para todos los hinchas de la U, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todos la gente que compone la U", fueron las primeras palabras del Bati.

Larrivey y Diego López cuando eran compañeros en Italia. El goleador arengó a todos de cara al partido de mañana (Archivo)

Tras cartón y siguiendo en la misma sintonía, Larry sostuvo que es el momento de dar vuelta la página y que este miércoles es el momento de iniciar el repunte. "Mañana, seguramente, el entrenador va a sacar lo mejor de cada jugador, los jugadores van a sacar lo mejor de sí mismos y va a ser un gran partido que les va a dar tranquilidad y les va a permitir afrontar la recta final del campeonato con otras sensaciones, con otras perspectivas y seguramente aspirando a otros objetivos".

Para finalizar, el atacante del Cosenza mira con ilusión el cierre de temporada para los universitarios. "Mañana va a ser el puntapié inicial de este campeonato de seis o siete fechas que quedan y que la U va a hacer muchísimos puntos y va a terminar el torneo disfrutándolo. Mañana es la final", cerró Larrivey.