El ex capitán de Universidad de Chile asegura que el volante azul no es un jugador que se debe desaprovechar.

Johnny Herrera golpea la mesa y le manda recado a Mauricio Pellegrino: “Lucas Assadi es un jugador que no se puede desperdiciar”

Universidad de Chile prepara su partido contra Audax Italiano en el regreso del Campeonato Nacional 2023. Los azules quieren regresar al triunfo luego del empate ante Deportes Copiapó y volver a meterse dentro de los equipos de la parte alta.

Por eso es que Mauricio Pellegrino está preparando el once titular y en que debe pensar en varios nombres, sobretodo de mitad de cancha hacia arriba. Debe resolver si Leandro Fernández volverá desde el inicio y considerar la situación de Darío Osorio que sufrió una lesión hace algunas semanas.

ver también El plan de Pellegrino con Lucas Assadi en la U

Aunque la goleada ante Chimbarongo dejó buenas cuentas, a pesar de la diferencia futbolística con el equipo de Tercera A. Cristián Palacios, Lucas Assadi y Nicolás Guerra marcaron y el técnico azul podría confiar en ellos para que sean desde la partida ante los itálicos.

El volante busca ganarse un lugar en el once titular azul | Foto: Photosport

En cuanto a Lucas Assadi, Johnny Herrera aseguró que un talento como el que tiene el jugador de 19 años no se puede desaprovechar, pues considera que es un futbolista que marca mucha diferencia.

"Con todo el respeto que se merecen los cabros de Chimbarongo. Incluso lo hablamos y para no faltar el respeto a nadie, algunos ni siquiera tenían el tono físico como para enfrentar a un equipo de Primera División, lo comentamos y tristemente por ello se dio, pero así y todo ese partido saca conclusiones", inició expresando el ex capitán azul.

ver también El plan de Pellegrino con Lucas Assadi en la U

Por último, el ex meta sostuvo que "para mí, la única conclusión es que el talento de Lucas Assadi no se puede desperdiciar. Es un jugador único, es un jugador que desequilibra, es un jugador que pocas veces hemos visto nacer en nuestro fútbol y ojalá que no solo en este partido, sino que en el partido anterior por el campeonato que lo puso los últimos 30 minutos donde fue muy desequilibrante y primera vez que lo pone tanto también, pero eso hay sí que hay que aprovecharlo. Te diste cuenta que el tipo es bueno y punto, si es así de simple", concluyó.