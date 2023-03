Universidad de Chile visita este domingo a Colo Colo en el estadio Monumental con la intención de seguir con la buena racha donde ha sumado 10 de 12 puntos en los últimos cuatro encuentros en juego.

Los azules vienen de empatar con La Calera en Santa Laura en un partido que tenía medianamente abrochado, pero se lo igualaron dejando algunas dudas, cosas que hay que corregir rápidamente si quieren aspirar algo en Macul.

Así lo ve Johnny Herrera y cree que todo pasa por un cambio en el mediocampo. "(Federico Mateos) tiene que buscar más desequilibrio, es un tercer volante de contención, aunque pase al ataque. Prefiero a un tipo desequilibrante como Assadi, que hoy la U lo necesita. Hoy no llegó al arco en el segundo tiempo y eso habla de que tienes poco peso ofensivo", indicó.

El Samurai no se da vueltas a la hora de opinar en TNT y propone derechamente una modificación: "Quiero que jueguen Assadi con Osorio, Palacios con Fernández. Nos aburrimos de pedir a Fernández al medio y ahora es el goleador del equipo.Yo sacaría a Mateos. Prefiero que, más allá de los goles y asistencias, la U necesita jugadores desequilibrantes. Necesito más peso ofensivo".

Johnny Herrera pide titularidad para Lucas Assadi (Agencia Uno)

Herrera aclara que "no estoy negativo, estoy positivo. Solo no me gusta la forma en la que juega Pellegrino. Palacios tiene que jugar, es el goleador del equipo. Lleva entrenando tres días, estuvieron a punto de citarlo. Está de alta y debería jugar. Aparte, creo que se ha perdido solo dos partidos".