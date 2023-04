En la víspera de una nueva edición del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica que en esta oportunidad se disputará en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, es inevitable traer a la memoria importantes momentos que ha dejado este duelo a la largo de la historia.

Por cierto, también es necesario recurrir a aquellos protagonistas que desde su respectiva trinchera dieron vida a uno de los duelos más emblamáticos de nuestro balompié. Desde esa óptica muchos tiene algo que compartir ya sea por una actuación brillante o porque se convirtieron en villanos.

Es por eso, que Bolavip conversó con el ex jugador y ex entrenador de los azules, Jorge Socías, quien hace mucho tiempo no conversaba con la prensa y accedió en esta oportunidad.

Un recuerdo que trajo el Lulo, fue por su paso como entrenador de la U entre los años 1994 y 1995, época gloriosa para los laicos quienes de la mano del mencionado técnico, lograron dar una vuelta olímpica esquiva tras 25 años y fueron precisamente los cruzados, sus oponentes más directos.

Socías sostuvo que si bien existían buenos equipos por aquel entonces, la UC era el rival más acérrimo. "El rival a vencer como técnico del '94 y '95 era Universidad Católica, pese a que Colo Colo y Cobreloa estaban en un buen momento, pero el rival directo era la Católica", reconoció el ex entrenador.

Desde luego al ser consultado si recordaba algún partido interesante como entrenador ante los de la franja, curiosamente no es aquel del gol de Marcelo Salas, si no el de la primera rueda en esa misma temporada.

"Recuerdo el clásico del famoso puñete del Beto Acosta a Lucho Musrri. lo vi en primera fila porque se lo pegó justo frente a nuestra banca, nada que hacer", rememoró el Lulo así, su tercer partido como estratega azul.

De todas maneras, el histórico de la U pide aterrizar la pelota y revela un importante momento de ese compromiso que fue derrota para él y sus jugadores. Que entre tanto reclamo por el duelo de la segunda rueda, invita a los de la precordillera a mirar el gol de Charly Vásquez que, según él, está viciado.

"Ese mismo clásico y que fue muy doloroso porque Católica estaba con nueve jugadores y nos ganó uno a cero, con un gol que tenía que haber sido anulado, porque Sergio Vásquez se subió arriba de Fabián Guevara", enfatizó.

De todas formas y entre tanto reclamo que se prolonga por casi tres décadas, el Lulo Socías fiel a su estilo azul no se guardó nada y señaló que "cuando en Católica hablan mucho del penal y del gol, también tendrían que quitarle dos puntos por ese partido", sentenció.