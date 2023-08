Se viene el Superclásico número 194 del fútbol nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo en encuentros válidos por torneos de primera división y la expectativa de los futbolizados está en lo más alto.

Y uno que sabe de estos partidos es Jorge Socías. El recordado Lulo, hace un repaso del ayer y el hoy de los azules en relación a estos partidos. En diálogo exclusivo con Bolavip Chile, el ex crack universitario fue lapidario y su primer análisis fue el poco amor por la camiseta que muestra el actual plantel de la U.

“La U tenía corazón. Eso no se compra en la farmacia, eso se trae y se explota en las divisiones menores, esa rivalidad, ese amor propio que hay que tener por la camiseta, de eso hay muy poco. Hay pocos jugadores formados en la Universidad de Chile“, sentenció el ex jugador azul.

Ahondando en aquello, el ex entrenador bicampeón en 1994 y 1995, señala que esto pasa porque los jugadores no tienen en su ADN que los albos es el gran rival a vencer. “Vienen de otros equipos y no sienten esa rivalidad con Colo Colo, pero si ponen la mística y tienen ganas de no perder, va a ayudar mucho“, afirmó.

Sobre la misma, Socías contrapone que “me dirán ‘hay varios formados en la U’, pero ¿Formados por quién? no hay referentes de la U en las divisiones inferiores”, aseveró el ex futbolista.

En relación a cómo vivía él la previa de estos compromisos, el otrora futbolista señaló que eran días distintos y que en el partido podías perder, pero siempre dejando todo en la cancha. “Todos los clásicos son partidos diferentes, con otra caja de resonancia, una semana distinta. No se cómo será ahora, pero perder ese partido, el hincha no te lo perdonaba. Podíamos perder, pero dejábamos todo el amor propio adentro”, manifestó el ex referente.

¿Y cómo le irá a la U este sábado? Las palabras del ex jugador no son muy alentadoras, pese a que si existe decisión se puede cambiar la suerte. “Soy realista, pero si meten amor propio, le meten con todo y salen decidido a ganar el partido es muy posible. Pero si lo hacen como vienen haciéndolo, no hay mucha esperanza”, concluyó Socías.

Socías junto a Horacio Simaldone en un Superclásico (Archivo)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.