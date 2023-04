El mítico ex jugador y técnico campeón tras 25 años de sequía, trajo a la memoria una notable estadística personal ante la UC.

Un verdadero icóno de la Universidad de Chile es Jorge Socías. El recordado y querido Lulo dialogó con Bolavip en la antesala de una nueva edición del Clásico Universitario rompiendo el silencio y lo hace en esta semana de un duelo más que importante.

El Lulo, recordado jugador de los años '70 en la U y por cierto, ser el entrenador que devolvió la dicha de gritar campeón tras un cuarto de siglo de sequía de títulos en los azules, tuvo palabras para lo que significa enfrentar a Universidad Católica y cómo se viven estos días.

"Los clásicos son partidos diferentes, por la rivalidad, por la caja de resonancia y que se transforman en partidos difíciles, por algo se llaman clásicos. Uno se prepara de manera distinta, el ambiente en la semana es diferente, el mismo público va a visitar a los entrenamientos y eso hace que de una motivación especial", rememoró Socías.

En relación al pasado y presente de estos partidos, el ex técnico recalca que antes había más identidad con los colores y desde luego, un partido como este, se palpaba de manera opuesta a como es en la actualidad. "Los equipos se mantenían por mucho tiempo, dos o tres cambios como máximo. Hoy de un año a otro cambia todo y prácticamente en un equipo puede que hayan jugadores que no son formados en el club, por lo tanto la rivalidad no es tanto como la que había antaño que se vivía desde las inferiores", argumentó.

De clásicos que lo tuvo como protagonista, sin duda hay uno ante los albos que le trae muchos recuerdos positivos. "La verdad es que quedó en la historia el tres a cero al gran Colo Colo 73' con tres goles mios y eso quedó como en la historia y soy reconocido por es asituación", rememoró Don Jorge y de paso entregó un dato no menor si de medirse ante la escuadra de la franja se trata.

"Lo otro, en 12 o 13 años que juegué en la U, jamás perdí un clásico con la Católica. Fueron muchos años de sequía para los cruzados. En los últimos años han sido más los que ha ganado la Católica que la Universidad de Chile", detalló Socías.

Ya como técnico de la U, sin duda reconoce en la UC como el equipo más duro y que era el oponente directo "Sabíamos que el rival a vencer en esos años '94 y '95 era Universidad Católica, pese a que Colo Colo y Cobreloa estaban en buen nivel", puntualizó.

Socías como técnico ganó los títulos de 1994 y 1995 y reconoce que el rival a vencer eran cruzados (Captura VTR)

Finalmente y si tiene el deseo de volver a dirigir a un equipo, el entrenador reocnoció que "todavía tengo la pequeña ilusión de poder entregar un poco más. Estoy capacitado, física y mentalmente. Ojalá tener un desquite para poder estar en verde césped. Si no tienes representantes, estás muerto y no se cuál es la onda del fútbol chileno de traer técnicos de segunda o tercera categoría", cerró el Lulo Socías.