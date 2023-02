Universidad de Chile es solo risas tras el agónico e importante triunfo ante O’Higgins en calidad de visitante, donde los azules se impusieron con una genialidad de Leandro Fernández que se estrenó en las redes con la camiseta de la U.

Ahora, el conjunto azul deberá pensar en Curicó Unido, elenco de la Región del Maule al que enfrentarán el próximo viernes a las 20:00 PM de Chile continental y que contará con la presencia de la fiel hinchada de la U.

En la previa del compromiso, José Castro, lateral izquierdo de los azules, anticipó el compromiso en conferencia de prensa en el CDA diciendo que “Nosotros pensamos en ganar, porque venimos con la confianza de los partidos ganados. Este encuentro servirá para saber en qué estamos”.

Castro valoró el aporte de Zaldivia en la U. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, explica que “Nosotros estamos viviendo el partido ante Curicó desde hoy. Estamos con la confianza y preocupándonos de nosotros mismos”, dijo sobre el partido que podría dejar a la U provisoriamente como punteros del torneo junto a Huachipato en caso de lograr las tres unidades.

En el cierre -y no por eso menos importante- Castro destacó la presencia del ex Colo Colo, Matías Zaldivia, y la importancia que ha tenido en el crecimiento futbolístico, además de contar cómo lo ha ayudado.

“Todos saben que es un jugador muy experimentado y yo estoy recién saliendo al aire. Que llegue un jugador con esa experiencia me sirve mucho a mí porque siempre se comentaba que en mi puesto no había un jugador con experiencia. Me sirve mucho, me habla, me da consejos”, remató en el cierre.