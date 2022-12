José Luis Villanueva a Marcelo Díaz: "Yo sé que él no me quiere, pero le doy un consejo, ahí no es, váyase de ahí, la U no lo quiere"

El posible retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile sigue dando que hablar. Y es que el club que formó al destacado volante nacional no ha querido tomar una decisión acerca de este tema, lo que ha generado el malestar de los hinchas del Romántico Viajero en redes sociales.

Lo cierto es que la situación se ha dilatado más de la cuenta, pero Díaz ya comenzó su entrenamiento personal para llegar en óptimas condiciones de cara a la próxima temporada, sea el equipo que sea.

Díaz quiere cumplir su sueño y volver a la U | Foto: Agencia Uno

Uno que alzó la voz por la situación que está viviendo "Carepato" es José Luis Villanueva, panelista de Pauta de Juego, quien se tomó un minuto para enviarle un recado.

"Yo creo que esto es de las ganas que tiene de estar que se presta para esto. El futbolista tiene un ego, los de la Generación Dorada para que decir y los que ellos están tratando de hacer es que aparezca este ego en juego diciendole 'oye ya po yo no te puedo esperar más, yo soy tal y quien' y que les digan 'ah disculpa que no te pudimos responder antes pero no podemos así que no te molestamos más y ándate donde tu quieras', yo creo que esa es la estrategia que están usando", comenzó diciendo.

Para luego dejar en claro que la U "si lo querría, lo tendría en dos minutos...No lo quieren, no lo quieren, no lo quieren".

"Yo sé que él no me quiere mucho a mí, pero si le puedo dar un consejo: Ahí no es Marcelo, ahí no es, ya está, váyase de ahí, no lo quieren. Él merecería haber estado en la U, pero no está y no te tires más para abajo, si estos tipos no te quieren", sentenció.