José Luis Villanueva le baja el perfil a la posible llegada de Marcelo Díaz a la U: "No es que la venga de romper"

Los hinchas de Universidad de Chile están ansiosos por saber si Marcelo Díaz llegará o no finalmente a Universidad de Chile, club donde Carepato dejó una huella imborrable al levantar el título de la recordada Copa Sudamericana 2011.

Si bien los fanáticos han realizado lo imposible en redes sociales por traer de vuelta a Díaz, todo parece indicar que su situación está cada vez más lejos del Centro Deportivo Azul y se estaría acercando a pasos agigantados a ser nuevo refuerzo de Audax Italiano.

En la U siguen soñando con el fichaje de Díaz para el 2023 | Foto: Agencia Uno

José Luis Villanueva, panelista de Pauta de Juego, tuvo palabras para lo que ha sido la teleserie de Díaz en el elenco universitario.

"Esta posibilidad se da debido a que no han traído jugadores de calidad, porque si ellos tienen la posibilidad de traer a un jugador que en el momento esté mejor que él, ahí si que habría muchas razones para no traerlo", afirmó el ex futbolista.

Por último, remarcó que "hay que aterrizar el tema de que no es que la venga de romper. Si la rompió y tuvo una carrera fantástica, para que no anden llorando y se enojen", finalizó el ex delantero de Universidad Católica.

Habrá que ir viendo que acontecerá en las próximas horas sobre el futuro del volante bicampeón de América y si finalmente se concretará el deseo de los hinchas azules de verlo vestido nuevamente con la U en el pecho.