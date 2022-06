El defensor boliviano José María Carrasco no continuará en la Universidad de Chile y en esta jornada se despidió del club señalando que se va con la conciencia tranquila por todo lo que entregó al equipo

José María Carrasco se marcha tranquilo de la Universidad de Chile: "Me quedo con la conciencia tranquila, porque siempre di lo mejor de mí"

La Universidad de Chile se sigue alistando para lo que será este segundo semestre, en donde los Azules intentarán mejorar su actuación en la primera ronda del torneo y buscarán luchar por la Copa Chile de la mano de Diego López.

En esta jornada hubo noticias en la U y no se trató sobre una llegada, sino que, de una salida del club, ya que en sus redes sociales el Romántico Viajero informó que el defensor José María Carrasco no formará parte del plantel tras desistir de su préstamo de forma anticipada.

Ante esto, el Seleccionado Boliviano dialogó con TNT Sports tras marcharse del conjunto Laico, en donde se mostró agradecido por la institución y donde señaló que se va tranquilo porque siempre entregó todo lo que tenía.

“Siempre que me tocó traté de hacer lo mejor. Sabía que me iban a exigir desde el primer día. Yo venía sin jugar, pero me quedo con la conciencia tranquila, porque siempre di lo mejor de mí. Lo tomo como un aprendizaje personal“, comentó el zaguero.

El zaguero boliviano retornará a su país | Foto: U. de Chile

A pesar de compartir poco tiempo con el nuevo DT de los Azules, Carrasco tuvo la mejor de las palabras para Diego López, señalando que siempre fue frontal con él y habló sobre lo que será sobre su futuro, donde retornará a Bolivia.

“Él fue sincero conmigo, y pese a ello siempre me consideró como uno más del plantel, hasta el último día. Estoy agradecido, aprendí mucho de él en estos pocos días. Mi representante ahora está viendo opciones, aunque por contrato tengo que volver a Bolivia (Blooming)”, cerró.