José Rojas, ídolo y capitán del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2011, en diciembre 2015 selló su salida del conjunto azul tras conseguir seis títulos de Liga. El zaguero reconoció que fue un momento difícil, pero que lo aguantó en soledad.

"Los primeros dos años me costó asumirlo, pero me aguanté solito y calladito. Con el tiempo aprendí que era parte del proceso. Tampoco me he quejado, pero sentí tristeza. También me sirvió para tener otras experiencias tanto en el extranjero como acá en los clubes que he defendido", confesó en conversación con Las Últimas Noticias.

El campeón de la Copa América 2015 no ocultó su deseo de que le gustaría finalizar su carrera en el Romántico Viajero: "Sería mentiroso si dijera que no. Todo jugador criado tiene el deseo de volver y poder retirarse en la U".

De todas formas, el profesional de 38 años, tiene como prioridad analizar su situación con Curicó Unido: "El hincha siempre me lo plantea, pero por ahora quiero ver qué pasa con Curicó, un club que se merece todo mi respeto".

Rojas se siente querido: "Pero el hincha de la U siempre me muestra su cariño, como también de los otros clubes. Incluso de Belgrano me preguntan cuándo voy a volver".

Además asegura que está en buena forma física: "Yo físicamente me siento bien, el año pasado no jugué algunos partidos porque tuve un problema en el oído. Tuve que tratarme, porque según lo que me indicaban los médicos, estaba perdiendo la audición. Entonces ahí tuve que parar y tratarme esa dolencia. Pero estoy bien".