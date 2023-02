Universidad de Chile no levanta cabeza de la mano de Mauricio Pellegrino. El Romántico Viajero sumó su segunda derrota en tres partidos disputados en el Campeonato Nacional, por lo que los hinchas azules empiezan a perder la cabeza por el andar del equipo de sus amores.

Fue este lunes que el reconocido periodista y panelista de DirecTV Sports, Juan Cristóbal Guarello, se tomó un momento en el programa De Fútbol Se Habla Así para realizar un fuerte análisis de lo que está viviendo actualmente el conjunto universitario de la mano del estratega argentino.

"Lo que pasa con la Universidad de Chile es preocupante, hay algo que tiene a la U amarrada a una forma de jugar. Llegan entrenadores y jugadores diferentes y el equipo no funciona", indicó el también comunicador de Deportes Agricultura.

Guarello no se guarda nada con la U | Foto: Agencia Uno

En la misma línea, remarcó que "la U no sale de su molde. Trajo a un técnico como Pellegrino que es un tipo de cartel y jugadores de experiencia, pero parece un equipo apagado, un equipo improvisado".

"Jugadores calados son irreconocibles, la U necesita jugadores que la pidan. Al final el que está salvando los porotos es Zaldivia. ¿Por qué le pasa esto a la U? ¿Por qué no cambia? Es siempre un equipo largo, que no es protagónico... A la U le está faltando corazón, esta U lleva demasiado tiempo en este loop interminable. Hay algo que no está bien. El motor de arranque lleva demasiado tiempo sin aparecer", concluyó.

Ahora, el cuadro bullanguero intentará dejar atrás el mal momento y se enfocará en lo que será el trascendental encuentro ante Magallanes, el cual está pactado para este sábado a las 12:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.