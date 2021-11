El ex delantero charrúa tuvo palabras para el desempeño de la U en el Campeonato Nacional y no descarta volver al Romántico Viajero.

Durante los últimos días, el atacante uruguayo Juan Manuel Olivera anunció su retiro del fútbol profesional, noticia que a los hinchas de la Universidad de Chile les afectó y se agolparon en las redes sociales del Palote a dejarle algún mensaje de despedida.

“Se recuerda con mucho cariño. Del 2005, que tuve la posibilidad de llegar, me encontré con un club inmenso y un cariño de la gente impensado para mí. Desde ahí quedó el arraigo”, fueron las palabras de Olivera sobre la U.

Y es que Olivera anotó 45 goles con la camiseta del conjunto estudiantil y dejó una huella imborrable en los hinchas azules tras el gol ante Unión Española en la final del Apertura 2009, que lo posicionó entre los referentes de los últimos años. Por lo tanto, es voz autorizada para hablar del Romántico Viajero, más en estos momentos en donde el club marcha en los últimos lugares del Campeonato Nacional y pelea por no descender.

"Sinceramente no, para mí, con el mayor de los respetos, es como un cuadro desconocido. Hasta en los peores momentos, cuando estábamos en el 2005 el club estaba en quiebra, era todo un caos y se llegó a una final contra Católica", aseveró el Palote en entrevista con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Sin candidatearme, me encantaría volver a la U en cualquier función, donde uno recibió tanto cariño, pasaron cosas tan lindas, obviamente uno quiere volver... Me encantaría volver, como me hubiese encantado volver como jugador y no se dieron las circunstancias", sentenció.

Cabe recordar que el partido entre la U y Cobresal está pactado para el sábado 27 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.