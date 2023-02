Juan Pablo Gómez va echar de menos el aliento del hincha azul en Rancagua: "Es una pena que por pocos nuestra gente no pueda ir"

O'Higgins de Rancagua y Universidad de Chile se verán las caras este domingo 19 de febrero por la quinta fecha del Campeonato Nacional, encuentro que no ha estado exento de polémicas en los últimos días por el supuesto veto que han tenido los hinchas azules en la Sexta Región.

Y es que el Delegado Presidencial de la Región de O'Higgins, Fabio López, dio a conocer que que las condiciones no están dadas en temas de seguridad para que los miles de fanáticos del Romántico Viajero asistan al recinto deportivo.

"No tenemos el contingente necesario de Carabineros de Chile para poder resguardar un partido históricamente desde el año 2021 ha sido complejo”, indicó el Delegado.

Los hinchas de la U tendrán que ver el compromiso por la TV | Foto: Agencia Uno

Juan Pablo Gómez, defensor del club laico, fue el encargado de hablar con los diferentes medios de comunicación en el CDA, donde fue consultado acerca de esta polémica situación.

"Es una pena que por pocos nuestra gente no tenga la posibilidad de presenciar un partido tan lindo, de disfrutar del fútbol que es lo que a todos nos apasiona. El club no está exento de este tipo de situaciones y es lamentable. El tiempo nos dará la posibilidad de generar nuevos lazos y que en el futuro no vuelvan a ocurrir y que nuestros hinchas puedan volver al estadio en cualquier cancha"

"Yo personalmente pienso que cuando uno juega de visita uno tiene que asumir lo que el local intente hacer, nos tenemos que adaptar, pero de local es un plus nuestra gente, pero de visita nos tenemos que adaptar a jugar con público, sin público nuestro, y sacarle provecho a lo futbolístico"