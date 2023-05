Universidad de Chile ya deja en el pasado lo que fue la suspensión del Clásico Universitario ante Universidad Católica y pone todas sus miradas para lo que será el duelo ante Coquimbo Unido en el norte de nuestro país, el cual es clave para los ‘Azules’, quienes podrían llegar a la cima de la tabla de posiciones.

Ya palpitando este duelo, el defensor Juan Pablo Gómez conversó con los medios en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y dejó sus impresiones para lo que será el compromiso ante los ‘Piratas’, en donde van confiados en hacer un buen partido.

“Estamos muy positivos, tenemos muchas ansias de jugar, creemos que vamos por buen camino, así que vamos a intentar hacer un buen partido en Coquimbo”, comenzó señalando Gómez.

Sobre lo que ha sido el gran presente de la U, el lateral fue consultado sobre cómo han comenzado a mirar los rivales a los ‘Azules’, en la que declara que a aquello no le presta atención y solo se enfoca en hacer un gran trabajo con el equipo.

Gómez y su mensaje al hincha de la U | Foto: Photosport

“No lo sé, lo importante es que nosotros sentimos confianza en lo que estamos haciendo, creo que vamos en un buen camino y hay que seguir así”, declaró a los medios.

Sobre lo que fue su retorno a la titularidad para el Clásico Universitario, el ‘Juanpa’ habló sobre el puesto de carrilero que implementó, el cual confesó que se le hizo muy cómodo y mientras sea un aporte para el equipo, encantado desempeñaría ese puesto.

“La verdad es que me siento cómodo, lo he hecho anteriormente y creo que me beneficia, siempre y cuando para el equipo sea importante, feliz de la vida”, detalló.

Finalmente, Gómez habló sobre lo que será el enfrentamiento ante Coquimbo Unido, a quien tildó como un equipo duro y, además, tuvo palabras para lo que sería el inminente castigo para la U tras los incidentes en el Clásico ante la UC.

“Es un equipo difícil, un equipo que sabe a lo que juega. Vamos a intentar hacer un buen partido.(Castigo) Es una lástima, nosotros necesitamos de nuestra gente”, cerró.