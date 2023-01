El formado en Universidad Católica no ha podido mostrar su mejor versión en el Romántico Viajero.

¿Continuará en la U? El motivo por el que Jeisson Vargas no juega ante Talleres de Córdoba

Jeisson Vargas arribó a Universidad de Chile el 2022 procedente de Unión La Calera. Si bien se generó algo de ruido por su pasado en Universidad Católica, sus condiciones futbolísticas avalaban su contratación. Sin embargo, jamás pudo demostrar un buen rendimiento en cancha y hoy suma un nuevo factor que lo deja sin jugar el último amistoso ante Talleres de Córdoba.

¿Por qué no juega Jeisson Vargas contra Talleres de Cordoba?

Sorpresa le causó a muchos cuando el jugador fue tenido en cuenta por Mauricio Pellegrino en la pretemporada. De hecho, mantuvo hasta el dorsal 10, uno de los números más importantes. Los 14 partidos disputados en 2022, con 0 goles y 0 asistencias, no entregan mucha confianza en su rendimiento. A pesar de esto, el DT lo llevó a Coquimbo para los amistosos ante Los Piratas y Rosario Central.

En el primer duelo jugó uno minutos en la derrota con Coquimbo, mientras no apareció en el encuentro ante los Canallas. De acuerdo a lo informado por La Tercera, el jugador se desgarró en el partido de entrenamiento ante Rosario Central, situación que no le permitirá jugar más en la pretemporada. Dicha situación le quita la posibilidad de pelear por un lugar en el plantel, por lo que será decisión de Pellegrino si decide dejarlo para el resto del 2023.

2022 con lesiones

Los problemas físicos de Vargas han sido una constante desde que arribó a Universidad de Chile. El jugador tiene una pubalgia crónica que lo afecta desde octubre del 2021, la cual no le ha permitido demostrar todo su potencial en el Romántico Viajero. El problema es que el tiempo pasa y las oportunidades no vuelven.

Todo indica que el titular en la creación de la U será Lucas Assadi, quien entre enero y febrero disputará el Sudamericano Sub 20. Era la oportunidad para Jeisson Vargas de tener continuidad, pero el desgarro lo dejan sin la posibilidad de jugar. No se conoce con exactitud la gravedad ni la zona afectada por la lesión, pero en al menos unas semanas no podrá pisar el terreno de juego.