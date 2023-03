César Cortés dio fin a su carrera deportiva en el fútbol chileno. El Chester se transformó en un histórico capitán de Magallanes con sus tres títulos en la Academia. Además, el delantero no se olvidó de la Universidad de Chile y su paso por el Romántico Viajero dejando algo pendiente para él en lo deportivo con la escuadra laica. Por ello, el jugador realizó una inédita confesión en el cierre de sus dos décadas de trayectoria.

Cortés salió de la cantera cruzada y ganó nueve títulos en su carrera deportiva junto a la UC, Universidad de Chile, Palestino, Huachipato y los tres últimos de su trayectoria con Magallanes. Sin duda, una carrera plagada de éxitos y que también le tocó pasarlo mal en algunos clubes.

Sin duda, el paso del Chester por Universidad de Chile no fue el de los mejores, a pesar que levantó la Copa Chile y el Apertura en 2014. Tras su retiro, el delantero confesó que fue uno de los momentos más complejos de su carrera.

"Un momento de dificultad hay muchos, pero fue con Universidad de Chile. Me hubiese encantado haber hecho mucho más y haber jugado en ese club de mis amores, ganado más títulos y haber tenido un rendimiento mejor. Me quedo con esa espinita", confesó en TNT Sports.

César Cortés reconoció en su adiós el amor por la U (Agencia Uno)

Eso no es todo. Chester Cortés también cree que el fútbol le puede dar una revancha desde otra vereda y le mandó un recado directo a la dirigencia de la Universidad de Chile pensando en el futuro.

"El fútbol tiene muchas vueltas. Tengo el curso de entrenador y de dirección deportiva. A veces, se consiguen las cosas desde otro lado", avisó Cortés pensando en lo que se puede dar en su futuro deportivo.

Tras su adiós, Cortés también dedicó muchas palabras a Magallanes, club con el que entró en la historia con sus títulos, goles y liderazgo. Además, guió al club de su amigo y hermano, Nicolás Núñez, a momentos que se quedarán grabados en el club y el fútbol chileno.

"Me he sentido muy valorado y uno no dimensiona como llega a tantas personas. Fue lindo y son más de 20 años de carrera. Me voy muy satisfecho con lo que hemos conseguido. Con la llegada de Cristián (Ogalde) se ha mejorado en muchos aspectos y creo que lo hemos coronado con tres títulos (...) El último tiempo ha sido espectacular y creo que es para estar satisfecho y lo hemos construido entre todos", expresó. Cortés partirá a España a estar con su familia tras su notable trayectoria en Chile.