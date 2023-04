Este martes 18 de abril de 2023 Gustavo Lorenzetti anunció en su cuenta de Instagram que cuelga los botines definitivamente luego de defender los colores de Deportes Iquique la temporada pasada.

El duende debutó hace 20 años en Rosario Central, y el 2006 llegó a Chile para jugar en Coquimbo Unido, luego pasó a Universidad de Concepción donde gracias a sus buenas campañas llega a la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli en 2011.

Eso sí, hay una historia desconocida, y es el que el técnico no pidió la contratación de Lorenzetti, y fueron los dirigentes de la época los que tomaron la decisión incluso en contra de la opinión del casildense.

El propio ex volante relató en el libro 2011 La Historia de un Equipo Rebelde que cuando llegó a la U en el segundo semestre de ese año, el entrenador mucho no lo quería, pero con el pasar de las semanas tuvo un gesto de nobleza: subió a la oficina del entonces Gerente Deportivo, Sabino Aguad, para reconocerle que estaba equivocado y que "era el mejor refuerzo que había traído".

Gustavo Lorenzetti el día de su presentación con la camiseta 11

Pero esa historia era más o menos sabida, lo que no era de público conocimiento es que Lorenzetti pudo llegar a principio de año junto a Johnny Herrera, Gustavo Canales, Charles Aránguiz, Marcos González y todos los nuevos jugadores que acompañaron a Jorge Sampaoli en el inicio de su proceso.

¿Qué pasó? Pese a que existía acuerdo absoluto con Universidad de Concepción y con el jugador, el nuevo entrenador azul tal como ocurriría seis meses después, se opuso y se jugó por completo por la contratación del también argentino Matías Pérez García.

Sabino Aguad: Sampaoli dio el ok y a las 24 horas se arrepintió

Pieza clave en la llegada del mediocampista a Universidad de Chile, fue Sabino Aguad, el que en conversación con Bolavip aclara que "no es que lo quisiera, no le gustaba no más. Y cuando jugaron la U contra la U de Conc, les dije a los directores que había que mirar a Lorenzetti pero luego de la victoria azul me dijeron "no le vimos nada importante", pero yo estaba convencido y le pedí al que hace los videos que armara un compacto y que diera cuenta de que las tres amarillas que tuvimos, fueron faltas a él", asegura el ex directivo.

Aguad continua el relato contando que "por fin pude convencer a los directivos, pero era un hecho que Sampaoli no iba a dar el ok, entonces José Yuraszeck me dijo 'tranquilo, yo lo voy a convencer, porque me está pidiendo un refuerzo que no nos llena, entonces se lo negociaré", y confirma que "en ese momento el técnico aprueba la contratación y la cierro en 24 horas".

El ex gerente deportivo entrega un nuevo antecedente: "Al otro dia de cerrar a Lorenzetti me dice que lo pensó mejor y que no quiere en el equipo al Duende, y claro, le respondo que ya estaba todo firmado, que no podemos echar pie atrás, y ahí quedó molesto".

De igual forma todo tuvo un final feliz. "Es cierto que después de tres partidos, subió a mi oficina a pedir disculpas y reconocer que Gustavo Lorenzetti era el mejor refuerzo de la U", cierra entre risas.