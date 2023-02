Corría el año 2012 cuando José Pepe Rojas había viajado hasta Brasil para realizarse los exámenes médicos correspondientes con Botafogo de Futebol e Regatas, club con el que tenía todo listo para firmar su nuevo contrato. Pero, en un abrir de cerrar de ojos, al ex seleccionado nacional le avisaron que no había pasados dichos exámenes, por lo que tuvo que volver a la Universidad de Chile.

¿Los motivos que le dieron? Rojas precisó en su momento que le detectaron una arritmia cardiaca que él consideró "normal en los deportistas de alto rendimiento".

Rojas volvió a defender la camiseta del club de sus amores | Foto: Agencia Uno

Ya han pasado los años acerca esta situación y fue en el programa Futuro Fútbol Club que Rojas se refirió a confuso indicente, que incluso ahora lo ve como una de sus grandes frustraciones en el fútbol.

"Lo que sucedió en Brasil fue extraño porque después pude seguir jugando sin ningún problema", arrancó diciendo.

"Luego, tuve la posibilidad de ir a Corinthians pero no se dio, pero yo creo que más que llorar por las cosas que no se hicieron yo siempre he dicho que todo pasa por algo y el fútbol me dio revancha y pude lograr otras cosas. Estoy contento de lo que me tocó vivir y lo que no, por algo no pasó", reveló.

Recalcar que después el recordado capitán de la U estuvo en Belgrano de Córdoba (Argentina), Lorca FC (España), San Luis de Quillota, Huachipato y Curicó Unido, último club antes del retiro.