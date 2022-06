Solamente quedan días para el debut de Diego López en la Universidad de Chile y los hinchas se ilusionan lo que puede hacer el equipo adiestrado por el charrúa en la Copa Chile y en el Campeonato Nacional, donde deberá luchar para salir de la medianía de la tabla de posiciones.

Recordar que el debut del ex DT de Peñarol de Uruguay será este sábado 19 de junio a las 15:30 horas ante General Velásquez en el estadio El Teniente de Rancagua.

El ex delantero del Romántico Viajero, Diego Rivarola, es una voz autorizada para hablar del club universitario tras sus exitosos pasos por la U y en ESPN F90 le pidió al ex Brescia de Italia ver un equipo distinto al de la primera rueda del fútbol chileno.

"Se espera un cambio. Lo que tiene que buscar Diego López en la U más que resultado es un estilo de juego, que la U empiece a jugar que lo identifique, de manera sólida y que empiece a ganar partidos", partió diciendo el histórico ariete azul.

López tendrá la difícil misión de mostrar una mejor cara en lo que va del Campeonato Nacional | Foto: Universidad de Chile

"Resultados por supuesto que se le va a exigir desde el primer partido, pero a mí me gustaría ver a una U que comience a jugar a algo, a algo específico. No podemos decir que porque todavía no debuta, pero que veamos un cambio de los últimos años.

ver también La posible formación de López en su debut en la U ante General Velásquez

"Por el rival y por todo, debiesemos esperar que la U gane y de buena forma. Yo creo que los hinchas quieren ver que la U sea protagonista, que juegue buen fútbol y que proponga algo interesante y algo distinto".