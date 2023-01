La polémica por los particulares bautizos en el fútbol: "No tiene sentido ridiculizarlos"

Los bautizos en el fútbol datan de hace mucho tiempo. Esta temporada, tanto en Colo Colo como en Universidad de Chile, se pudo ver los cortes de pelo que le hicieron a los jugadores juveniles que participan por primera vez en el primer equipo.

Algo que se ha normalizado en el mundo, como, por ejemplo, en Argentina, aunque este fin de semana se ha encendido una polémica con respecto al tema.

Todo, porque el experimentado delantero de Estudiantes de La Plata, Maurio Boselli, golpeó la mesa sobre estas cosas que ocurren en el fútbol y pidió parar de "ridiculizar" a los jóvenes que están comenzando.

Mathias Pinto en la pretemporada de Colo Colo.

"No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo. Hace poquito charlamos con Mariano (Andújar), no tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar", comentó en una entrevista en el canal TyC Sports.

Chile no queda fuera

Los equipos están realizando sus pretemporadas para el Campeonato Nacional, donde en las redes sociales se pudo ver que Colo Colo y Universidad de Chile también tuvieron sus bautizos para sus juveniles.

En los albos Diego Plaza, Mathias Pinto, Francisco Rivera y Benjamín Morales pasaron por una improvisada peluquería del plantel albo, en el viaje de preparación en Argentina.

Las fotografías fueron compartidas en redes sociales, exponiendo la bienvenida al plantel del campeón del fútbol chileno.

Diego Plaza fue bautizado en la pretemporada alba.

Días antes, Universidad de Chile también retomó esta costumbre, que había sido olvidada en las últimas temporadas. El portero Cristóbal Campos fue protagonista de los nuevos looks para sus compañeros.

Milovan Arredondo, Renato Huerta, Ignacio Saez, David Retamal, Enzo Fernández y Cristian Pardo, fueron los nuevos azules que pasaron por la máquina de cortar pelo.

Los jugadores azules tras el bautizo. Foto: U. de Chile.

Ahora restará ver si con la polémica en Argentina, en el país también se abre el debate sobre este tipo de bautizos.