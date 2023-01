La Universidad de Chile no tuvo un buen primer examen con Mauricio Pellegrino en la banca. El cuadro azul cayó por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y el argentino no logró sacar el rendimiento deseado al Romántico Viajero.

Los azules vieron el estreno de varios de sus refuerzos como Matías Zaldivia, Lean Fernández y Federico Mateos, quien tuvo una clara ocasión de gol en la primera parte ante Diego Mono Sánchez. Sin embargo, los universitarios no concretaron sus chances.

Tras la caída, Pellegrino hizo una autocrítica, aunque no se mostró mayormente preocupado por el resultado vio como uno oportunidad de mejora el resultado adverso contra los aurinegros en suelo pirata.

"El partido fue de mucho vértigo y ambos equipos tuvimos nuestras posibilidades en el primer tiempo. Por lo menos así fue para nuestro equipo. Tuvimos una pérdida donde abrió se abrió el marcador y no sé si decir que hubo desorden, pero si se rompió el partido. Me quedo con lo que hemos hecho bien, quedó un poco desorganizada la imagen del equipo, pero me quedo con el esfuerzo", dijo Pellegrino.

Además, el transandino añadió que "este es un partido que nos sirve para crecer y para eso venimos para jugar partidos con equipos difíciles. Ojalá que nos sirvan estas jornadas para seguir creciendo".

La U no pudo contener a Rodrigo Holgado en Coquimbo (Agencia VS)

Pellegrino intenta sacar lecciones de lo ocurrido ante Coquimbo Unido, ya que es un golpe de realidad pensando en los futuros desafíos de la U.

"Pensamos en que mañana podemos seguir mejorando y corrigiendo cosas. El tiempo nos dirá de nuestras mejoras, de nuestra confianza en el equipo, del rendimiento de los jugadores a nivel colectivo e individual. Tenemos mucho trabajo por delante por hacer, como desafío y grupo humano representando a esta institución. Hay que corregir muchos aspectos, hay jugadores que se están poniendo bien y para que el próximo partido, el equipo mejore esos aspectos que nos faltó", manifestó.

El próximo partido que tendrá la U será contra Rosario Central y se disputará a las 20 horas el sábado 7 de enero.