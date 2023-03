Tras la dura lesión sufrida por José Ignacio Castro en el último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, de inmediato surgió la posibilidad que la escuadra azul pudiese aferrarse a las bases del Campeonato Nacional y reemplazar al lateral izquierdo.

Según dichas bases, precisamente el artículo 14° habla sobre el reemplazo de futbolistas que estarán por un tiempo de inactividad superior a 120 días y es ahí donde el club respectivo, tiene que hacer la solicitud a la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP y para aquello tienen un plazo de 15 días desde que se emite el diagnóstico de lo que sufre el deportista.

Dicho diagnóstico se dio a conocer el lunes 13 de marzo, es decir ya se viven horas claves y el plazo fatal se acerca para resolver tal situación. Ahora bien y tal como informó en exclusiva Bolavip Chile, el elegido es el juvenil Yahir Salazar, quien fue enviado a préstamo a Huachipato tras su incursión por el Sudamericano Sub 20.

Sin embargo, el defensor no ha jugado todavía en el cuadro de la usina y es por eso que la dirigencia de Azul Azul desea el retorno del futbolista quien puede desempeñarse tanto como zaguero central o como un lateral izquierdo, justamente la posición que ocupa Castro.

El acuerdo entre ambas dirigencias está por lo que eso no es problema, pero desean realizar todo en regla para no sufrir inconvenientes posteriores, es por eso que se encuentran realizando todas las consultas en la ANFP para tener claro si es que pueden recuperar al jugador o no.

El acuerdo entre la U y Huachipato está para el retorno a los azules de Yahir Salazar (Prensa Universidad de Chile)

Además, Marcelo Morales no ha dejado un buen sabor de boca y tuvo muchos problemas en el amistoso ante River Plate. Incluso el jugador millonario, Marcelo Herrera, comentó que el técnico Martín Demichelis les había dicho que atacasen por ese lado, ya que veían que era la zona débil de la U y así fue al menos, durante el segundo tiempo y gran parte del cotejo.

Horas claves se viven en la interna de los azules para poder marcar el retorno entonces, del joven Yahir Salazar para que venga a sumar al plantel de Mauricio Pellegrino.