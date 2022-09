El técnico uruguayo Diego López busca dar con el mejor equipo que le permita a la Universidad de Chile recuperar la senda de la victoria y más aún con la urgencia de los puntos para salir del fondo de la tabla.

En frente estará Coquimbo Unido, colista del certamen y razón suficiente para creer que este partido es de vida o muerte para ambas escudras. En esa línea, López busca dar un giro sustancial en lo que a esquema respecta y hoy usaría una línea de tres defensiva.

En ese sentido, ya la figura de los laterales variará y serán laterales-volantes con la obligación de defender, pero sobre todo llegar arriba por sus bandas.

Muchos pensaban que en ese caso, Marcelo Morales recuperaría la titularidad tras tres partidos en que José Castro fue el estelar. De gran cometido en la llave ante Cobresal por Copa Chile, pero magro desempeño en el clásico ante Universidad Católica. Razón suficiente que daba qué pensar, que cedería el puesto. No fue así y el estratega charrúa lo ratificó para hoy. Pero ¿Cuáles podrían ser las reales razones para que Castro se mantenga en la titularidas en desmedro de Morales, quien a pesar de haber entrenado como titular en algunas jornadas de la semana, finalmente ni siquiera es citado? Bueno, veremos las cualidades entre el de Puente Alto y el de San Miguel.



La marca:

Uno de los aspectos que más ha sufrido la U durante esta temporada es lo defensivo. Les llegan por todos lados y es algo que Castro (sacando el duelo ante la UC donde entre Fuenzalida e Isla se hicieron un picnic) controla de mejor manera que el Shelo. Cualquier detalle juega considerando que uno de los sectores por donde más ataca el cuadro del Nano Díaz es por ese lado con Rubén Farfán y es algo que el entrenador ha querido reforzar de mejor manera.



Balones detenidos y pegada:

Siempre se critica el tema de los centros de parte de los laterales de la U y si bien Morales le dio muchos goles a Joaquín Larrivey la temporada pasada, este año no ha hecho mucho en ese aspecto. Castro si bien no llega tanto a línea de fondo, tiene un valor agregado y es que en el duelo frente a Cobresal en Valparaíso, sirvió muchos tiros libres desde su zona, dando a entender que es una opción en esa vía como también reconocer su pegada al balón.



Edad:

La irrupción de Marcelo Morales hace dos años fue de la mano de la partida de Jean Beausejour, el pobre nivel de Luis Del Pino Mago y que la institución nunca trajo a un lateral zurdo y con 17 años tuvo que asumir tareas ya de grande en un cuadro que no la pasó bien y algo que era una virtud, quizás terminó transformándose en un problema. Pepe Castro que es mayor que su compañero, aguardó tranquilamente su momento y algo que podía ser perjudicial, lo ayudó a tener la mente fría y esperar el instante preciso de tener mayor continuidad, como también el aporte mental que puede tener en momentos de apremio como este.

José Castro ha jugado 342 minutos en el Campeonato Nacional (Agencia Uno)



Espaldarazo del técnico:

Lo más fácil podía ser sacarlo tras su pobre desempeño ante la Católica, pero Diego López reconoció en él a un muchacho esforzado y que en la suma y resta le brinda más que el Shelo Morales, sin desmerecerlo, pero que hasta en las selecciones menores este último ha perdido la titularidad.

ver también ¿Lloverá? Meteorólogos apuestan por el tiempo en Valparaíso para La Final del Mundo

Motivos más, motivos menos pero es un poco el análisis respecto a estos dos jugadores que son hoy por hoy, los jóvenes laterales izquierdos de la U.