Los dos ex jugadores de la Universidad de Chile que la rompen toda hoy en día tras su salida del 'Romántico Viajero'

¿Los extrañan en la U?: Los dos ex jugadores de la Universidad de Chile que la están rompiendo tras su salida del club

Dentro de lo que fue la última temporada de la Universidad de Chile, varias salidas fueron las que se efectuaron durante y al finalizar lo que fue la paupérrima campaña de los ‘Azules’, la que nuevamente los hizo coquetear con el descenso hasta el final del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores que más generó polémica con su salida fue la del portero argentino nacionalizado ecuatoriano, Hernán Galíndez, quien tras supuestas amenazas por parte de hinchas nacionales tras el peak del caso que se vivía en Chile por Byron Castillo, hicieron que este buscara su salid de la U y volver a Ecuador, para defender la camiseta del Aucas.

Otro de los jugadores que también no tuvo un final muy feliz con la camiseta de la U fue el atacante Ronnie Fernández, quien pasó de tener una relación de amor a odio con los hinchas del ‘Romántico Viajero’, quienes ya no lo aguantaban por el bajo rendimiento que este mostraba en la cancha, algo que hizo que Mauricio Pellegrino no lo tuviera en cuenta para este 2023 y tuviera que partir, decidiendo volver al fútbol boliviano para recalar al Bolívar.

Ambos jugadores tras su salida de la Universidad de Chile gozan de un gran presente en sus respectivos equipos y esto lo reflejaron dentro de esta semana, en la que sus equipos el Aucas y Bolívar, se estrenaron en la Copa Libertadores 2023 con importantes victorias, teniendo a los dos ex U como grandes figuras.

Galíndez y Fernández sonríen tras su salida de la U | Foto: Photosport

El portero de la Selección de Ecuador fue determinante para el importante triunfo por 2-1 del Aucas ante el último campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo de Arturo Vidal, en la que el ex golero de los ‘Azules’ realizó un par de intervenciones notables para mantener la victoria de su equipo.

Por otra parte, el delantero nacional fue protagonista y aportó una importante asistencia en lo que fue la victoria del Bolívar por 3-1 ante el poderoso Palmeiras de Brasil, en la que el Ronnie recibió un montón de halagos por parte de la hinchada por su gran rendimiento.

Con estas grandes actuaciones, los dos ex jugadores de la Universidad de Chile, quienes fueron criticados en su momento por la parcialidad ‘Azul’, hoy en día viven de un gran presente tras su salida del club.