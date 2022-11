Universidad de Chile comienza el armado de plantel de cara a la temporada 2023, con el un objetivo claro: dejar atrás los malos últimos años. Pese a que los azules todavía no tienen a su entrenador definido, la dirigencia de Azul Azul ya empieza a cerrar la llegada de algunos jugadores.

Los azules quieren sí o sí contar con una de las grandes figuras de Curicó Unido, el lateral Ronald de la Fuente, por el cual ya realizaron dos ofertas que fueron rechadazas por los Torteros e intentarán enviar un nuevo ofrecimiento para quedarse con el jugador de 31 años.

De la Fuente es un jugador que interesa en la U | Foto: Archivo

Marcelo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, aprobó la posible llegada del ex Universidad de Concepción al Romántico Viajero.

"A mí me gusta como jugador, me parece que estando en su nivel es un jugador interesante", comenzó diciendo el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo.

"Hay que poner en la balanza los pros y los contras y no haber rendido, jugar y llegar a su nivel en Colo Colo es una contra", resaltó.

Pero, el exariete le mandó un recado a Azul Azul sobre los fichajes."No me preocupa que no pueda rendir en la U, me preocupa que sigan eligiendo los jugadores los dirigentes. De repente se puede consencuar ciertos jugadores para ciertos puestos, a lo mejor viene un DT que no le gusta los laterales que no suban y en una de esas contratan a Ronald de la Fuente que es un lateral que se descuelga y es más ofensivo", cerró.