El ex futbolista Marcelo Barticciotto alzó la voz sobre la complicada situación que vive Marcelo Cañete en Universidad de Chile, el cual no será considerado por Mauricio Pellegrino en la temporada 2023.

Marcelo Cañete vive días de incertibumbre en Universidad de Chile. El jugador de 32 años no será considerado por el entrenador Mauricio Pellegrino, pero tiene contrato vigente con la institución laica hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo queAzul Azul le busca incesan incesantemente préstamo.

¿El gran problema? El alto sueldo que percibe el ex Huachipato en la U, lo que ha complicado las negociaciones con cualquier equipo nacional. Incluso, en las últimas horas, el diario El Austral informó que Deportes Temuco era uno de los interesados, pero el club "Pije" terminó por desechar esta opción.

Cañete sigue entrenando en el CDA a la espera de definir su futuro | Foto: Agencia Uno

Ante esta situación, Marcelo Pablo Barticciotto, actual panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, le prestó ropa a Cañete y apuntó sus dardos a la dirigencia del Romántico Viajero.

"Lo que pasa es que Cañete ya tiene una edad avanzada y a lo mejor él piensa más en lo económico que en su carrera. Yo sé que todos los futbolistas quieren jugar y nadie se siente cómodo en un lugar donde no te quieren o utilicen", aseguró el ex Colo Colo.

"Aquí hay un tema de decir que 'ustedes son los que me tienen que conseguir algo interesante, ustedes me tienen seguir pagando, yo tengo contrato y lo voy a respetar, el problema es de ustedes y no de mi representante buscar equipo, ellos tienen que buscar una solución donde me pagan lo mismo que estoy ganando acá y pueda jugar", concluyó.

El volante argentino con nacionalidad paraguaya estuvo en la última temporada en los Acereros, donde disputó 19 encuentros y aportó con 2 asistencias.