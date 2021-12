Marcelo Cañete responde a los rumores de incentivos económicos para el plantel de la U: "No es lo más importante, lo más importante es ganar ese partido que tanto deseamos"

Universidad de Chile está a tres días de uno de los partidos más importantes de su historia, cuando enfrente a Unión La Calera en Rancagua este domingo a las 18:00 con la obligación de ganar para olvidarse definitivamente de la posibilidad de descender a Primera B.

En una semana clave, el volante Marcelo Cañete atendió a los medios de comunicación en forma remota donde se le consultó derechamente respecto a si existirán incentivos económicos al plantel azul por salvar la categoría.

El Mercurio publicó este jueves que la regencia de la U habría prometido premios para los jugadores si es que se quedan en primera división.

"Lo económico no es lo más importante, lo más importante es ganar ese partido que tanto deseamos, todo el plantel desea eso, el dinero en esta altura ya no es importante", indicó.

El ex Cobresal además asegura que deben mentalizarse únicamente en su partido ante Unión La Calera, independiente que a la misma hora estén jugando los rivales.

"Sabemos que habrá varios partidos en simultáneo y es difícil no distraerse, pero tenemos que estar confiados en lo que tenemos que hacer en el campo. No hay otra manera, dependemos de nosotros y si conseguimos los tres puntos, no es necesario que miremos para los costados", cerró.