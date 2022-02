Universidad de Chile cayó 2-3 ante Ñublense en Talcahuano y además de perder el invicto y la posibilidad de llegar a la punta de la tabla de posiciones, los azules sufrieron la expulsión del mediocampista Israel Poblete.

El mediocampista que llegó a la U desde Huachipato tuvo una fuerte entrada sobre Bernardo Cerezo, y pese que el juez del encuentro sancionó en primera instancia la jugada con tarjeta amarilla, decidió echar pie atrás y cambiarla por la roja.

Este miércoles se reunió el Tribunal de Penalidades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y según lo que informó el periodista Marcelo Díaz en su cuenta de Twitter, el castigo sería de dos fechas para Poblete.

El fallo se oficializará este jueves y con esto el técnico universitario Santiago Escobar tiene su primera baja confirmada para el duelo ante Colo Colo que se jugará el 5 de marzo en el estadio Monumental.

Recordemos que Cerezo mostró en sus redes sociales la cuantía de su lesión enrostrándole a los que aseguraron que casi estaba exagerando.

En Todos Somos Técnicos, el jugador de Ñublense comentó que tuvo un cruce con el infractor. “Ahí en el momento de la jugada, cuando me estaban poniendo los corchetes, me dijo que lo sentía harto, que no era su intención golpearme y yo le dije que no había problema, que son cosas del partido y que se pueden dar”, aclarando que no hay rencor por la jugada.