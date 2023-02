Marcelo Díaz cuenta la firme de su no llegada a la U de Chile: "Yo me quedo con que hice todo lo posible, pero no llegamos hablar de dinero"

Todos los hinchas de Universidad de Chile esperaban que los caminos con Marcelo Díaz se volvieran a reencontrar, pero esto no terminó sucediendo y el ex volante de la Selección Chilena terminó fichando por Audax Italiano.

Ahora, "Carepato" ha sido una de las grandes figuras del conjunto itálico, pese a la irregular campaña en el presente Campeonato Nacional, por lo que los fanáticos azules se agarran la cabeza cada vez que ven al jugador de 36 años disputando un compromiso con otra camiseta.

Díaz ha disputado cinco encuentros de cinco posibles con la camiseta del conjunto de La Florida | Foto: Agencia Uno

Este miércoles, el bicampeón de América fue invitado al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde fue consultado acerca de su fallido traspaso al Romántico Viajero a principio de temporada.

"No sé, la verdad no sé. Tuve conversaciones, pero no sé porque no llegué. Hablé con casi todos, yo tengo relación con todos, incluso a nivel dirigencial. Nunca hubo negocaciones...Me dijeron que me querían. Hablé con Cecilia Pérez, con Manuel Mayo, con José Joaquín Laso, con Juan Pablo Pavez", indicó el Chelo.

"Yo me quedo con que hice todo lo posible, pero no llegamos hablar de dinero. Yo puedo decir abiertamente que no ha sido una cuestión de plata, no creo que Audax vaya a pagar más que la U, agregó.

"No se pudo y no se puedo, gracias a ese no se pudo yo disfruto de Audax y de la vida", complementó el campeón de la recordada Copa Sudamericana con la U.

Por último, reveló que la última vez que estuvo más cerca de recalar en el elenco universitario fue hace bastante tiempo. "La única fue cuando estaba Sebastián Beccacece y yo estaba en Hamburgo. Ahí sí que hubo posibilidad, pero yo me había ido hace 3 años y no iba a volver tan rápido", cerró.