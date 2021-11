El ex volante de la U habló sobre el presente que vive el club y tuvo palabras para un posible retorno al Romántico Viajero.

Marcelo Díaz "no ve a la U jugando en segunda" y no le cierra las puertas a un posible retorno al club

Universidad de Chile vive un momento complicado en el fútbol chileno. El cuadro que dirige interinamente Cristián Romero se ubica en la decimoquinta posición y en zona de liguilla de promoción en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Los azules suman diez duelos sin ganar y siete derrotas seguidas y están peleando palmo a palmo con diversos equipos el descenso, a tan solo tres fechas para que termine el torneo nacional.

Uno de los que sabe que es vestir la camiseta del Romántico Viajero es Marcelo Díaz. El Carepato actualmente está en Libertad de Paraguay y se dio el tiempo para conversar con el programa Pelota Parada de TNT Sports sobre el momento que vive el "club de sus amores".

"Yo lo sigo al fútbol chileno, no tan solo a la U, veo a todos los equipos. Desafortunadamente la U otro año vuelve a pelear el descenso. Esperemos que puedan zafar porque no veo a la U jugando en segunda, pero finalmente creo que ha sido todo un problema institucional, el cual la U lleva muchos años acarreando este problema", aseveró el Bicampeón de América con la Selección Chilena.

"Espero que la U no descienda porque sería una catrástrofe, algo muy malo para el fútbol chileno, aunque algunos esperan que descienda pero sería algo muy perjudicial", agregó.

"Es tiempo que la U empiece a pelear campeonato y ver lo que está haciendo al UC, Colo Colo, La Calera o Palestino. Tu ves a la U y no lo pudes entender y uno como hincha nos duele ver a la institución así", complementó.

Para finalizar, fue consultado acerca de un posible retorno a la U. "Siempre van a estar las puertas abiertas a volver, yo no me puedo privar. Me queda un año de contrato a parti de diciembre y hay que ver que quiere el club acá. Hay un factor fundamental que en Chile están mis hijos, entonces estar lejos de ellos cuesta mucho", sentenció.