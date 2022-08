Universidad de Chile atraviesa un momento complicado tanto dirigencialmente como futbolísticamente. Los azules vienen de caer inapelablemente ante Universidad Católica por 3 a 0 en el Estadio Nacional, resultado que los dejó a tan solo una unidad de la zona de descenso directo a la Primera B.

El Romántico Viajero afrontará una verdadera "final" ante Coquimbo Unido en condición de local, donde los Piratas intentarán derrotar al elenco universitario y superarlos en la tabla de posiciones.

Marcelo "Toby" Vega, panelista del programa Blizsports de Twitch, analizó el rendimiento que ha tenido últimamente el equipo dirigido por el uruguayo Diego López y fue tajante.

"La U no compite, no es rival para competir. No tienen funcionamiento, por lo menos el año pasado no jugaban pero tenían un mejor plantel que ahora, y hoy día se están complicando. No es fácil estar en esta posición y psicológicamente empieza a pesar la camiseta, cuesta jugar y muchos se esconden. Además, hay una presión extra porque ya están empezando a amenazar a los jugadores ¿Quién asume esto?", partió diciendo.

Hinchas azules ingresaron al terreno de juego del Estadio Nacional a encarar a los jugadores

"Los Osorio y Assadi no tienen culpa de jugar en este equipo que juega tan mal, pero son los mejorcito que tienen", indicó el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Esperemos que pueda salir del fondo la U, los que nos gusta el fútbol queremos ver campeonatos mejores pero para eso debe salvarse y cambiar la directiva, se esconden todos y es un tema porque nadie sabe quiénes son los dueños y las decisiones de traer de afuera son malas y que no conocen el medio. Le ha costado a López", sentenció el ex seleccionado nacional.