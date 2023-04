Marco Antonio Figueroa no esconde sus deseos: "Me gustaría volver a Universidad de Chile, quiero darle un título"

Pese a que está dirigiendo con éxito a la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa no se ha desconectado del todo del fútbol chileno, de hecho cada cierto tiempo emite opiniones generalmente polémicas sobre la actividad nacional.

Pese a todo y a lo bien que le está yendo en Centroamérica, el Fantasma no niega sus deseos de volver a su país, y en cnversación con Directv, reconoce que tiene una revancha en mente, una espinita clavada: su paso por Universidad de Chile.

"Siempre he querido estar en Cobreloa por cariño, pero me gustaría ir a la U, porque no me dieron tiempo. Con lo poco que pude hacer, hice cosas buenas. Me gustaría ir a la U para darle un título", indicó.

Agregando que "me da lo mismo que digan, que soy chanta o malo. Mis logros dicen lo contrario. La última copa internacional de la U de Chile fue conmigo y fui despedido sin una razón justa, lo mismo que en Universidad Católica".

Marco Antonio Figueroa tiene una deuda pendiente con Universidad de Chile (Photosport)

El Fantasma además se refirió a los jóvenes cracks que tiene la U en su cantera y que este año no ha rendido como espera la parcialidad azul.

"Con Assadi y Osorio tienen que tener un técnico que los haga crecer, que insista con ellos, que los haga trabajar. Eso le hace falta al fútbol chileno, la disciplina", cerró.

