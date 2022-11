Luego que Universidad de Chile definió que Sebastián Miranda no siga en el banco el 2023, comenzó la búsqueda de un nuevo estratega, apareciendo una danza de nombres y donde el pueblo azul se debate para saber qué debe tener el DT.

En esa línea, Bolavip conversa con Marco Olea, nacido en la U y que ya ha hecho sus primeras armas como entrenador en el fútbol femenino, el que se inclina por ir a buscar alguien de casa y no hacer más experimentos con extranjeros.

"Sin duda yo prefiero a alguien que esté identificado con Universidad de Chile, no sirve otra cosa, empezar de esa base es súper importante, volver a lo que era la U, entonces debe llegar una persona identificada y que le muestre a los jugadores que lleguen lo que significa jugar en la U y eso se ha perdido, sobre todo en la forma de jugar, en la entrega y en la actitud que debe tener un jugador azul", asegura el Caballero del Gol.

Para Marco Olea, Luis Musrri fue uno de los que se preparó para ser DT y no le dieron la oportunidad nunca (Agencia Uno)

Olea insiste en que "la gente extraña eso, la actitud del jugador de la U, independiente de los resultados, sin duda, la actitud es la que extaña, como defender la camiseta y necesitamos una persona que sepa lo que es Universidad de Chile, no sacamos nada con seguir trayendo entrenadores que no saben, que no tienen conocimiento del fútbol chileno y segundo, no saben lo que es la U, su finalidad".

Consultado respecto a cuál es el hombre que debe asumir la responsabilidad, el ex ariete no tiene claro quién, pero sí se atreve a dar un ejemplo.

"Mi pensamiento es que han pasado tantos técnicos, que llegan con pergaminos entre comillas, no entiendo por qué no le dan una oportunidad a un entrenador que se identifique con la U, está Luis Musrri al que no le han dado esa opción, se preparó para ser DT, te apuesto que hubiera andado mejor que esos entrenadores internacionales", cerró.