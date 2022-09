La Final del Mundo. Así la han denominado los expertos al duelo que sostendrán esta tarde Universidad de Chile y Coquimbo Unido en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a partir de las 15:30 horas.

Los azules requieren de un triunfo para aliviar un poco el momento complejo que los tiene por el instante en la antepenúltima posición en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Y para aquello, el técnico Diego López decidió golpear la mesa. El estratega planea para esta ocasión un revulsivo cambio en la línea del fondo y así pasar de cuatro a tres defensores.

Algo que atípico en la era del Memo, pero no desconocido en la historia de la U. Uno que vivió épocas de gloria con ese formato, por ejemplo ganando la Copa Sudamericana el año 2011 fue Marcos González, quien en diálogo con Bolavip se refirió a estos cambios que perfila el entrenador. González comentó que es ncesario variar cuando las cosas no vienen saliendo de la mejor manera.

Marcos González ganó cuatro títulos locales y la Sudamericana con la U (Prensa Universidad de Chile)



"Es que yo no se si ha contado con estos tres centrales anteriormente y si no te ha dado resultado lo que estás haciendo, o sea, claro hay que pensar en cambiar algo. Es lo que he opinado hace rato, si lo que tú haces no te da resultado tienes que empezar a pensar '¿Qué hago para cambiar lo que no está dando resultado?'", sostuvo Lobo del Aire.

ver también Justin Bieber deja con los crespos hechos a sus fanáticos y a la U por el Estadio Nacional

Sobre cómo ve a los defensores que estarán hoy desde el arranque, el bicampeón delos años 1999 y 2000, enfatizó que "si los centrales están bien fisicamente a punto, está Nery que yo creo que ha tenido una semana más de trabajo después de la lesión que tuvo. Casanova también está volviendo, no se si lleva mucho tiempo entrenando o no, pero creo que tiene a la mayoría de su defensa en condiciones", dando a entender que debieran otorgar experiencia a un bloque muy cuestionado el último tiempo. El ex defensor mostró toda su confianza y la pregunta si tiene fe para hoy, respondió con un "Sí, 100% positivo".