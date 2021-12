El ex jugador azul comentó lo que fue aquella histórica campaña y también sobre sus deseos si fuera parte de la institución.

Universidad de Chile vive uno de los días más importantes en la historia del club. Es que se cumplen 10 años de la obtención de la Copa Sudamericana en 2011 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en una campaña perfecta al encabezada en el banco por Jorge Sampaoli.

Marcos González, ex defensor del cuadro azul de aquella campaña, recordó con Futuro Fúbol Club aquel gran hito para la institución y también para el fútbol chileno. Un equipo con un nivel imponente en esa época, que parecía hacer todo algo menos complejo. "Desde afuera parece fácil, pero una vez que estás adentro no es tan así. Uno recuerda una historia muy bonita que se vivió y esperemos que algún día se pueda repetir", respondió el ex zaguero.

En cuanto al particular episodio, el ex seleccionado nacional espera que algo así se vuelva a obtener para el fútbol chileno y lo singular que fue. "Así es, son especiales y casi irrepetibles. Dios quiera que podamos conseguir alguna vez y que otro equipo en Chile lo pueda hacer, pero es difícil", agregó.

Con relación a cuál fue la llave más compleja que recuerda, González detalló una de la fase preliminar del torneo continental y que enfrentó a La U contra Deportes Concepción. El cuadro lila preocupó de buena manera a los azules en aquel año.

"Para mí una de las llaves más complicadas fue la Pre-Sudamericana con Deportes Concepción, porque empatamos allá. No recuerdo si habíamos empatado otro partido, bueno después en la Sudamericana, pero el primero que empatamos allá fue súper difícil", explicó.

Finalmente, tuvo palabras para la sufrida definición del Campeonato Nacional, donde los universitarios estuvieron peleando por el descenso hasta la última fecha y en que estaba perdiendo la categoría frente a Unión La Calera a cinco minutos del final. Sin embargo, enfatizó que le gustaría aportar dentro del club para mejorar algunas cosas.

"Sí, sufriendo hasta el final. Para mí es súper difícil hablar estando afuera, porque cuando uno está involucrado dentro la institución tiene más herramientas para poder hablar con razón y no equivocarse tanto, pero de que hay cosas para corregir, claro que sí. Al hincha le duele, así como nos duele a nosotros ahora que ya soy un ex jugador y me transformo en hincha", comentó.

"A uno le gustaría estar en la institución para poder ayudar o aportar, esa es la sensación que tengo estando afuera. Me gustaría poder aportar más que criticar, de sumar o corregir, dar mi punto de vista intentando mejorar. No digo que tenga las herramientas o la razón, pero tengo las ganas de colaborar", sentenció González.