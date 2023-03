Luego de que Dante Poli apuntó a Darío Osorio y Lucas Assadi por el fracaso de la Sub 20, Marcos González, en conversación con Bolavip, frena en seco al ex defensor de la UC, apuntando a que todo es por el técnico.

Dante Poli encendió la polémica, luego de apuntar al fracaso de la selección Sub 20 en el Sudamericano, a las figuras de Universidad de Chile: Darío Osorio y Lucas Assadi.

En ese sentido, el ex defendor y comentarista deportivo, asegura que los dos referentes de la U le hicieron mal al equipo.

"Creo que la Sub 20 no los despotenció a ellos para su vuelta, ellos despotenciaron a la Sub 20. Me parece que dentro de este análisis más profundo de lo que pasa con ellos es el pecado más grande. Ellos son grandes responsables que a la Sub 20 no le haya ido mejor y son responsables de no estar jugando por haber bajado su rendimiento, por algo no están jugando bien en Universidad de Chile", comentó en ESPN F90 Chile.

Por lo mismo, Marcos González, en conversación con Bolavip, recogió el guante de la discusión, asegurando que Poli estaba muy equivocado en su analisis.

"Para mí la culpa siempre es de los entrenadores, que son los responsables del equipo. No son los jugadores responsables de lo que pasa en el equipo. Si el equipo no anda bien es responsabilidad del técnico. Culpar a un jugador o dos jugadores no es dar con el verdadero problema de lo que pasa dentro de un equipo o dentro de una institución", comentó el ex defensor.

En ese sentido, asegura que el problema o el fondo del fracaso de esa generación va por otro lado, no teniendo insidencia el rendimiento de uno o más jugadores.

"No concuerdo, porque el responsable es el director técnico, la palabra lo dice, es el encargado de decidir de lo que debe o no debe hacer el equipo, no solo dos jugadores. Si un equipo no funciona, no es culpa de uno o dos jugadores, es simplemente que hay un entrenador que es el encargado y quizás no han tenido las capacidades para hacerlo", finalizó.